Screening oncologici, adesione della Guardia di Finanza di Agrigento

La Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione degli screening oncologici avviata dall’Azienda Sanitaria Provinciale, che utilizza lo slogan “Io non perdo tempo, disegno il mio futuro” per richiamare l’importanza dei test preventivi nella diagnosi precoce delle patologie tumorali. L’iniziativa, recepita dal Comando Provinciale come occasione di diffusione della cultura della prevenzione, è stata illustrata al personale del Corpo, invitato a valutare la partecipazione ai programmi dedicati alle forme tumorali più comuni.

Nella caserma di via Atenea, sede del Comando Provinciale, si è svolta la consegna dei kit forniti dall’Azienda Sanitaria Provinciale, destinati ai militari che hanno espresso la volontà di sottoporsi allo screening. Il Direttore Generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha partecipato alla distribuzione insieme al Comandante Provinciale, colonnello t.SFP Gabriele Baron.

Nel corso dell’incontro, il colonnello Baron ha ringraziato la dirigenza sanitaria per la collaborazione e ha richiamato l’allineamento dell’iniziativa con le attività già promosse dalla Guardia di Finanza in materia di benessere del personale. “La piena convergenza con le politiche di promozione della salute adottate dal Corpo”, ha affermato, consente di “diffondere un patrimonio informativo utile a sviluppare consapevolezza sui rischi oncologici e sulle attuali possibilità di diagnosi, trattamento e supporto”.

La campagna proseguirà con la distribuzione dei materiali e con l’invito rivolto ai militari a utilizzare gli strumenti messi a disposizione per la prevenzione.

