Riaperto il bando Atm: accesso possibile anche con la licenza media

Atm ha aggiornato i criteri per la selezione degli operatori di esercizio, introducendo la possibilità di partecipare al concorso con la licenza media. La modifica recepisce le indicazioni avanzate dal vicepresidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci, che aveva sollevato il tema attraverso un’interrogazione. Il consigliere aveva richiamato una recente pronuncia del Tribunale di Palermo secondo cui il titolo di studio richiesto per la mansione di autista non deve superare la scuola dell’obbligo.

In una nota, La Fauci ha dichiarato che la modifica consente di superare un limite ritenuto non necessario per l’esercizio della funzione e potenzialmente idoneo a generare esclusioni o contenziosi. “La richiesta del diploma rischiava di escludere candidati qualificati per motivi non direttamente collegati alle competenze richieste”, ha affermato il consigliere, evidenziando anche l’eventualità di ricorsi fondati sulla giurisprudenza già consolidata.

La decisione è stata assunta dopo un confronto tra La Fauci e la presidente di Atm, Carla Grillo. Il consigliere ha riferito di avere rilevato piena disponibilità dell’azienda, che ha riesaminato il bando e disposto la riapertura dei termini fino all’11 dicembre 2025. “La scelta permette a chi possiede la licenza media, le patenti richieste e le abilitazioni professionali di presentare la domanda”, ha spiegato La Fauci.

Il vicepresidente supplente ha aggiunto che l’obiettivo è favorire un ampliamento del bacino dei candidati mantenendo invariati i requisiti tecnici necessari all’esecuzione del servizio. “Un autista deve disporre delle abilitazioni previste e garantire la sicurezza nella conduzione dei mezzi pubblici”, ha precisato, chiarendo che il titolo di studio superiore non costituisce un elemento determinante per la qualità della prestazione.

👁 Articolo letto 151 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.