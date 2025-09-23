Ospedale Papardo, prima coronarica con laser Elca a Messina

All’ospedale Papardo di Messina è stata eseguita con esito positivo la prima procedura coronarica con laser ad eccimeri (Excimer Laser Coronary Atherectomy, Elca). L’intervento è stato condotto dall’equipe di cardiologia guidata dal dottor Giuseppe Paleologo, con i dottori Andrea Picci e Giuseppe Venuti, in collaborazione con il personale tecnico e infermieristico.

L’operazione ha interessato un paziente affetto da una recidiva di malattia agli stent coronarici, che non poteva essere sottoposto a cardiochirurgia. Grazie all’impiego del laser è stato possibile rimuovere le placche calcifiche che ostacolavano il flusso sanguigno, migliorando così il funzionamento degli stent già impiantati.

La metodica Elca è un’angioplastica laser indicata nei casi di ostruzioni coronariche complesse, soprattutto quando le placche risultano particolarmente resistenti ai metodi convenzionali. L’intervento si svolge in anestesia locale, con il paziente cosciente, e non comporta dolore, ma solo una lieve pressione nella zona di accesso. Per garantire la sicurezza, è stato utilizzato il sistema di supporto ventricolare Impella, che ha protetto il cuore durante le fasi critiche della procedura.

Secondo gli specialisti, l’approccio percutaneo riduce l’invasività rispetto alla chirurgia tradizionale, consentendo al tempo stesso un’elevata efficacia anche in contesti clinici complessi.

Il direttore dell’Uoc di Cardiologia, Giuseppe Paleologo, ha dichiarato: “L’introduzione di questa tecnologia, ancora poco diffusa sul territorio, rappresenta un passo decisivo per offrire ai nostri pazienti trattamenti innovativi senza la necessità di trasferimenti in centri lontani”.

