Marano: “Sicilia perennemente in emergenza rifiuti, Governo incapace”

Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti critiche verso il governo Schifani riguardo alla gestione dei rifiuti in Sicilia. La deputata ha evidenziato come da oltre sei anni il problema dei rifiuti rimanga irrisolto, con soluzioni proposte che non si concretizzano, lasciando l’isola in una costante situazione di emergenza. Questa criticità si ripresenta puntualmente ogni estate, creando rischi sanitari e gravi impatti negativi sul turismo e sull’economia locale. Marano ha inoltre menzionato le crisi idrica e degli incendi che aggravano ulteriormente la situazione.

In particolare, la chiusura dell’impianto Tmb di Contrada Coda Volpe e il rischio imminente che Catania e altre città siciliane possano essere sommerse dai rifiuti hanno sollevato preoccupazioni.

“La notizia dell’immediata chiusura della discarica di Lentini non ci sorprende affatto,” ha commentato Marano, “ci pone piuttosto davanti ai limiti di un governo regionale in perfetta continuità con il precedente, sempre di centrodestra, incapace di individuare soluzioni strutturali.”

La deputata ha sottolineato che lo stop a tempo indeterminato al conferimento in discarica mette in crisi circa 200 comuni siciliani, che si troveranno a fronteggiare l’impossibilità di smaltire i rifiuti. Marano ha quindi criticato il commissario straordinario ai rifiuti, Renato Schifani, ponendo l’accento sul fatto che Catania abbia la Tari più cara d’Italia senza offrire un servizio adeguato ai cittadini.

“Per quanto ci riguarda,” ha concluso Marano, “la soluzione non sono i termovalorizzatori e prendiamo atto che questo governo di ‘eco-gestione’ dei rifiuti non ne vuole sentire parlare.

L’obiettivo da perseguire è incentivare la transizione verso un modello più sostenibile, noto come economia circolare: lo abbiamo sempre sostenuto e questo principio lo porteremo avanti, spero in maniera sempre più concreta, se i siciliani ci daranno l’opportunità di farlo.”

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo