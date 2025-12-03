Presentazione del libro di Nancy Calanna al Teatro allo Scalo

Il Teatro allo Scalo di Capo d’Orlando ospiterà domenica 7 dicembre 2025, alle ore 18, la presentazione del volume “Perché l’amore non muore – Lettere ad un bambino nato per sempre” di Nancy Calanna, pubblicato da Multiverso Edizioni. L’appuntamento è promosso dal Lions Club Capo d’Orlando in collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Leo Club Capo d’Orlando, l’Associazione Semplice…MENTE Insieme ODV e la Rete Civica della Provincia di Messina, con la partecipazione di esponenti istituzionali e del volontariato.

I saluti introduttivi saranno affidati alla presidente del Lions Club, Maria Trusso Sfrazzetto, e al responsabile della Biblioteca Comunale, Carlo Sapone. La moderazione sarà curata da Francesca Taviano, presidente del Leo Club. Il confronto con l’autrice sarà condotto da Salvatore D’Angelo, presidente della IV Circoscrizione Lions Sicilia. Marisa Briguglio, presidente dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme ODV e coordinatrice della Rete Civica Provinciale, leggerà alcuni estratti del libro.

L’opera di Nancy Calanna, scrittrice e poetessa di Naso, si configura come un memoir in cui l’autrice elabora un’esperienza personale improvvisa, riflettendo sulla maternità, sulla perdita e sui percorsi di rinascita. Il racconto, costruito come un dialogo con il bambino che porta dentro di sé, analizza le dimensioni emotive e identitarie che emergono nelle situazioni di crisi. Il testo si concentra sui temi della libertà interiore e della resilienza, affrontati attraverso una narrazione intima e lineare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Capo d’Orlando, intende offrire uno spazio di approfondimento letterario e umano. L’autrice definisce il significato del suo lavoro con le parole: “l’amore non muore mai, ma si trasforma in presenza viva dentro di noi”.

