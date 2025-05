Schillaci sollecita la nomina del direttore dell’Asp di Palermo

La vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Roberta Schillaci, ha espresso preoccupazione riguardo alla prolungata vacanza della carica di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Palermo, la più grande della Sicilia. In un intervento in aula, Schillaci ha sottolineato che “è inaccettabile che ancora oggi, dopo oltre tre mesi, la poltrona del direttore generale dell’Asp di Palermo rimanga senza direttore generale”. La politica locale, secondo Schillaci, non può permettere che gli interessi partitici prevalgano sul diritto alla salute dei cittadini siciliani.

La parlamentare ha rivolto un appello all’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, chiedendo la nomina urgente di un nuovo dirigente. “Un ente come l’Asp di Palermo – ha affermato – deve essere libero di poter programmare al meglio la sua azione, cosa che al momento non può avvenire nel migliore dei modi, e questo non è tollerabile”. La Schillaci ha poi esortato il presidente della Regione, Renato Schifani, a scegliere il nuovo direttore, suggerendo che la selezione debba essere basata sulle “competenze specifiche e manageriali del curriculum e non sulle indicazioni dei partiti”.

Questa situazione, che dura da più di tre mesi, solleva preoccupazioni circa la capacità dell’Asp di operare in modo efficace e di rispondere adeguatamente alle esigenze sanitarie della popolazione. La vicenda ha sollevato anche un dibattito sul ruolo della politica nelle nomine dei vertici degli enti pubblici.

