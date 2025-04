Solidarity in Action, inclusione e integrazione al centro dell’incontro

Il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni ha ospitato un incontro organizzato dall’Associazione Solidarity in Action, dal titolo “Verso una società multietnica: l’insieme di valori aggiunti”. L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Messina, ha avuto come obiettivo la discussione sull’inclusione, i diritti e le modalità di integrazione per favorire una società più coesa.

A portare i saluti istituzionali è stata Liana Cannata, assessora alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per dare visibilità alle realtà sociali cittadine. Ha inoltre ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale verso la promozione dell’inclusione, citando il progetto IncludiME, mirato a contrastare discriminazione e violenza e a promuovere pari opportunità. Il dibattito è stato moderato dall’avv. Silvana Paratore, che ha evidenziato come la società multietnica debba essere affrontata con un approccio inclusivo e consapevole.

Il presidente dell’Associazione Solidarity in Action, Giuseppe Scalzo, ha raccontato la nascita dell’associazione nel 2018, il cui obiettivo è sostenere gli immigrati, insegnando loro la lingua e la cultura italiana. “Conoscere la lingua è il primo passo per integrarsi e trovare lavoro”, ha dichiarato Scalzo. Nel 2024, l’associazione ha accolto persone provenienti da 35 Paesi e 4 Continenti. All’incontro hanno partecipato anche gli studenti dell’I.I.S. A.M. Jaci, che hanno contribuito attivamente alla discussione.

Tra i relatori, Aldo Cammara ha illustrato la collaborazione tra la sua associazione, Education in Progress, e Solidarity in Action per progetti inclusivi. Rosaria Piccolo ha analizzato le cause della discriminazione, mentre Giuseppe Cantello ha presentato le attività della Fondazione Porte Aperte ETS, focalizzandosi su vedove, orfani e cristiani emarginati. Alberto Randazzo ha approfondito il tema della tutela dei diritti degli stranieri in Italia. L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti dell’Agesci Messina 14 e operatori dei centri di assistenza. La giornata si è conclusa con la consegna di gadget e il ringraziamento all’avv. Paratore per il suo supporto costante all’associazione.

👁 Articolo letto 204 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.