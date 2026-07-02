Torre Faro, Giardina: «La presenza della Municipale sarà costante»

Dopo il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi in via Circuito, a Torre Faro, il comando della Polizia Municipale ha disposto un rafforzamento stabile dei servizi di vigilanza nell’area. A confermarlo è il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, che ha annunciato il mantenimento costante dei controlli lungo la strada interessata dal sinistro.

L’episodio, nel quale ha perso la vita Giulia Scimone dopo essere stata investita dalla moto condotta da Alessandro Mondo, aveva alimentato numerose segnalazioni da parte dei residenti. I cittadini avevano infatti denunciato, nelle settimane precedenti, presunti episodi di guida pericolosa e lamentato controlli ritenuti insufficienti.

Dalla giornata di ieri la presenza degli agenti è stata intensificata. Lungo via Circuito sono stati impiegati operatori appiedati affiancati da pattuglie mobili, con autovetture di servizio e dispositivi luminosi, in un’area segnata dal recente incidente.

Secondo quanto comunicato dal comandante, il presidio sarà assicurato con modalità operative flessibili sia durante le ore diurne sia nelle fasce serali e notturne. I servizi del mattino e del pomeriggio saranno sostenuti anche attraverso la rotazione del personale di recente assunzione. Una parte dei nuovi agenti, tuttavia, non è ancora abilitata ai servizi notturni poiché deve completare il percorso necessario per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La copertura nelle ore serali sarà comunque garantita con turnazioni dedicate, assicurando la presenza del Corpo dalle ore 20 fino alle 2 del mattino. «In tutti i casi – assicura Giardina – la centrale operativa rimarrà a disposizione per le segnalazioni e le richieste di interventi».

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