Tossicodipendente tenta un gesto estremo salvato dalla Polizia di Stato

Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato che una tragedia si consumasse a Catania, dove un uomo, afflitto da problemi di tossicodipendenza, aveva deciso di compiere un gesto estremo. Il protagonista della vicenda ha contattato il numero di emergenza, annunciando l’intenzione di fare del male a sé stesso. L’intervento immediato degli agenti della Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha fatto la differenza, con la polizia che ha trattenuto l’uomo al telefono per cercare di dissuaderlo dal suo intento.

Nel frattempo, le volanti della polizia si sono dirette verso l’abitazione dell’uomo. Giunti sul posto, gli agenti sono entrati nell’abitazione e hanno trovato l’uomo in cucina, già ferito ai polsi con una lametta in mano. Nonostante l’intervento, l’uomo ha tentato nuovamente di compiere il gesto, ma i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, gli agenti hanno tamponato le ferite con strofinacci e altri mezzi disponibili.

L’uomo è stato successivamente trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove ha ricevuto le prime cure e sono stati effettuati accertamenti specialistici. La prontezza dell’intervento ha senza dubbio evitato un esito tragico.

