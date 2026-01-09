Droni e Polizia di Stato contro le corse clandestine di cavalli, 15 denunciati

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tutte residenti nella provincia di Messina, ritenute coinvolte nell’organizzazione di una corsa clandestina di cavalli nel territorio di Camporotondo Etneo. Le contestazioni riguardano l’organizzazione di una gara non autorizzata e il maltrattamento di animali, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’intervento è scattato alle prime ore del mattino di domenica scorsa, quando due fantini, alla guida di calessi trainati da cavalli, hanno percorso circa due chilometri di strada, in gran parte in salita, affiancati da numerosi scooter e autovetture. I mezzi, procedendo ad alta velocità e occupando l’intera carreggiata, seguivano la competizione, creando una situazione di potenziale pericolo per persone e animali.

Per evitare di essere individuati, gli organizzatori avevano scelto una zona isolata. Gli agenti hanno quindi fatto ricorso alle Unità di Volo della Questura, utilizzando droni che hanno consentito di monitorare dall’alto lo svolgimento della gara e di documentarne tutte le fasi. Ricevute le coordinate, oltre venti operatori delle Volanti, della Squadra Mobile e della Squadra a Cavallo sono intervenuti sul posto.

Gli animali sono stati messi in sicurezza, mentre uno dei fantini e alcuni presenti sono stati fermati. Altri partecipanti hanno tentato la fuga su scooter con targhe occultate e volti travisati, ma diversi soggetti sono stati rintracciati poco dopo. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 5.000 euro in contanti e un foglio con nominativi riconducibili alle scommesse. Grazie al supporto dei droni sono stati individuati anche il secondo cavallo, l’altro fantino e uno dei mezzi utilizzati per il trasporto degli animali.

I due cavalli, purosangue inglesi regolarmente microchippati, sono stati sequestrati e affidati a una struttura specializzata, con il supporto del Servizio Veterinario dell’ASP di Catania. Sequestrati anche i calessi e le bardature. Tra i denunciati figurano anche due minorenni.

