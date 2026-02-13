Gioiosa Marea, 35enne ai domiciliari per violenza sessuale su minore

A Gioiosa Marea, nel Messinese, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di “violenza sessuale” ai danni di una minore.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica locale, che ha coordinato le attività investigative sotto la direzione del procuratore Angelo Vittorio Cavallo. Le indagini sono state condotte dai militari della Stazione dei Carabinieri di Gioiosa Marea.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato, legato sentimentalmente alla madre della vittima, avrebbe instaurato con la minore un rapporto di confidenza, riuscendo progressivamente a conquistarne la fiducia. In tale contesto, approfittando della condizione di vulnerabilità della ragazza, l’uomo l’avrebbe baciata in diverse occasioni.

Gli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa hanno delineato un quadro ritenuto di particolare gravità, sia per la natura delle condotte contestate sia per le modalità con cui sarebbero state poste in essere. Sulla base di tali circostanze, e valutato il rischio di reiterazione del reato, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione della misura cautelare personale.

Il trentacinquenne si trova attualmente ristretto presso la propria abitazione, sottoposto al regime degli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

