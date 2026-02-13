Maltempo a Messina, ville e cimiteri chiusi fino al 14 febbraio

Con ordinanza n. 33 del 13 febbraio 2026, il sindaco Federico Basile ha disposto la proroga della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini fino alle ore 24.00 di domani, 14 febbraio. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure adottate a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio comunale, caratterizzate da intense raffiche di vento.

Gli eventi atmosferici hanno determinato la caduta di numerosi alberi ad alto fusto e di rami all’interno delle aree verdi pubbliche e degli spazi cimiteriali, rendendo necessario un intervento straordinario per garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione dell’amministrazione comunale mira a consentire il completamento delle operazioni di rimozione del materiale vegetale e delle verifiche tecniche sulle condizioni di stabilità delle alberature presenti.

Le squadre incaricate sono impegnate nelle attività di messa in sicurezza e nella valutazione dello stato degli alberi, con l’obiettivo di individuare eventuali situazioni di rischio e prevenire ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica. Le operazioni prevedono controlli accurati e interventi mirati, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno delle aree interessate.

L’amministrazione comunale ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché venga garantita la massima collaborazione e comprensione rispetto alle limitazioni temporanee disposte. “La riapertura delle aree interessate avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di totale sicurezza”, viene precisato nella comunicazione ufficiale diffusa dal Comune.

La misura resterà in vigore fino al termine delle attività di verifica e di rimozione degli alberi e dei rami caduti, resesi necessarie in seguito ai danni provocati dal forte vento.

