Barbagallo: “Collegamenti Isole, Salvini e Schifani risolvano il problema”

Anthony Barbagallo chiede a Salvini e Schifani di risolvere immediatamente il problema dei collegamenti con le isole minori, per evitare danni economici e turistici e garantire un servizio pubblico adeguato.

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, denuncia lo stop ai collegamenti con le isole minori, definendolo un disastro economico e turistico. Critica l’inerzia del governo Schifani e l’indifferenza del ministro Salvini. Chiede una soluzione immediata per garantire un servizio pubblico degno.

Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo Dem in commissione Trasporti della Camera, ha espresso grande preoccupazione per lo stop improvviso dei collegamenti con le isole minori della Sicilia. Definendo questa situazione un disastro dal punto di vista economico e turistico, Barbagallo ha sottolineato il notevole danno, anche in termini di immagine, che si sta creando per l’intera regione.

La criticità di questa situazione è amplificata dal fatto che siamo nel bel mezzo della stagione estiva, con le attività turistiche e commerciali che si trovano in serissima difficoltà a causa delle corse saltate, che comportano anche una mancanza di approvvigionamenti essenziali. Barbagallo ha espresso profonda delusione per l’inerzia con cui le cose vengono gestite in Sicilia, affermando che il governo Schifani è costantemente un passo indietro e arriva sempre in ritardo per risolvere i problemi.

Il segretario regionale del PD Sicilia ha anche denunciato l’indifferenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nei confronti di questa grave situazione. Nonostante vengano convocati vertici e riunioni d’urgenza solo a parole, Salvini sembra ignorare completamente il problema. Barbagallo ha quindi lanciato un appello al ministro e al governo Schifani affinché risolvano immediatamente il problema, senza attendere settembre, e trovino una soluzione che garantisca nuovamente un servizio pubblico degno.

La compagnia Caronte ha recentemente annunciato di voler disdire il contratto con la Regione a seguito del rigetto, da parte del Tribunale del Riesame, dell’istanza di dissequestro di alcune navi della flotta. Questa decisione ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione, rendendo ancora più urgente l’intervento delle autorità competenti.

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, ha concluso la sua dichiarazione affermando che è necessario garantire risorse ingenti per risolvere questa crisi e ripristinare un servizio pubblico efficiente e dignitoso per le isole minori della Sicilia. Solo in questo modo si potrà mitigare il danno economico e turistico che si sta causando alla regione.

