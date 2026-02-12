Schifani, 40 attività danneggiate, accesso ai ristori regionali

Le imprese di Niscemi potranno accedere ai contributi straordinari previsti dalla Regione Siciliana per i danni provocati dal ciclone Harry. Su indicazione del presidente Renato Schifani, nominato commissario delegato per l’emergenza, il dipartimento regionale delle Attività produttive ha aggiornato l’avviso pubblico, gestito in collaborazione con Irfis, includendo le aziende operanti nell’area colpita dalla frana nel territorio comunale.

Il Comune di Niscemi, amministrato dal sindaco Massimo Conti e individuato come soggetto attuatore degli interventi, ha finora registrato più di quaranta attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi.

«Abbiamo garantito anche alle imprese di Niscemi che hanno subito danni importanti o hanno dovuto interrompere l’attività l’accesso al bando per i ristori», ha dichiarato il presidente Schifani. «Velocizziamo così le procedure e veniamo incontro nell’immediato agli operatori economici, nell’ottica della semplificazione e senza dover ricorrere a un nuovo provvedimento».

Nei giorni precedenti la Regione aveva già modificato l’avviso introducendo semplificazioni nella documentazione richiesta, chiarendo le modalità di cumulabilità dei contributi e definendo i tempi per la presentazione delle istanze. Le domande potranno essere caricate sulla piattaforma informatica dalle ore 12 del 17 febbraio alle ore 12 del 27 febbraio 2026.

Mercoledì 18 febbraio il direttore generale di Irfis, Giulio Guagliano, insieme a funzionari dell’istituto finanziario regionale, sarà a Niscemi per assistere le imprese nella compilazione e nell’invio delle richieste. Il contributo straordinario previsto può raggiungere un importo massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario.

