Gioiosa Marea, sabato 28 marzo la raccolta degli indumenti usati

Il Comune di Gioiosa Marea ha comunicato l’organizzazione di una giornata dedicata alla raccolta di indumenti usati, programmata per sabato 28 marzo 2026. Il servizio sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 12:30 in due distinti punti del territorio comunale. Il mezzo incaricato della raccolta stazionerà in via Lombardia, nella località Sottogrotte, in prossimità del campo sportivo, e nella frazione di San Giorgio, in largo Quasimodo, accanto al salone parrocchiale della chiesa Spirito Santo.

L’iniziativa è finalizzata al recupero e al riutilizzo dei capi, con l’obiettivo di favorire pratiche di economia circolare. A tal fine, l’amministrazione ha precisato che gli indumenti dovranno essere conferiti esclusivamente all’interno di buste chiuse e trasparenti, così da agevolarne la selezione e il successivo trattamento.

Tra i materiali ammessi rientrano abiti per uomo, donna e bambino, oltre ad accessori quali scarpe, cinture, borse e cappelli. Possono essere conferiti anche articoli tessili per la casa, tra cui coperte, lenzuola, piumoni e tende, nonché uniformi e abbigliamento militare. Non saranno invece accettati capi sporchi o bagnati.

L’iniziativa è accompagnata dal messaggio “I rifiuti non passano di moda, facciamo la differenza”, volto a richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza del corretto smaltimento e del riuso dei materiali tessili.

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