Gioiosa Marea, chiusura dell’Anas della Statale 113 per raffiche di vento

Le condizioni meteorologiche avverse registrate nelle ultime ore hanno inciso sulla circolazione stradale in provincia, determinando la chiusura preventiva di un tratto della strada statale 113 nel territorio di Gioiosa Marea. A comunicarlo è stata Anas, che ha disposto l’interdizione al traffico delle gallerie Calavà I e Calavà II a causa delle forti raffiche di vento.

Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra il chilometro 83,700 e il chilometro 85,800 della SS113, dove le condizioni atmosferiche hanno reso necessarie misure cautelative per garantire la sicurezza degli automobilisti e del personale impegnato nella gestione della rete viaria. L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni di monitoraggio e prevenzione attivate in seguito al peggioramento del quadro meteorologico che ha interessato l’area.

Anas ha reso noto che la decisione è stata assunta “a scopo precauzionale”, in considerazione dell’intensità del vento e dei possibili rischi connessi alla transitabilità del tratto interessato. La chiusura delle due gallerie ha comportato la predisposizione di percorsi alternativi per consentire la continuità della circolazione.

Per il transito dei veicoli sono state individuate come principali direttrici la strada provinciale 133 e l’autostrada A20, utilizzabili come itinerari sostitutivi fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e alla riapertura della viabilità lungo la statale.

👁 Articolo letto 316 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.