Schifani accoglie in visita Signoriello, il nuovo prefetto di Catania

Questa mattina Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha accolto a Palazzo d’Orléans Pietro Signoriello, insediatosi di recente come nuovo prefetto di Catania, in occasione di una visita istituzionale. La discussione, della durata di circa un’ora, ha toccato temi quali la sicurezza pubblica, lo sviluppo economico e la gestione delle emergenze, confermando l’intenzione di rafforzare il dialogo tra Regione e Prefettura nell’interesse del territorio etneo.

Nel corso dell’incontro, il governatore ha consegnato a Signoriello il tradizionale crest in legno e metallo recante lo stemma della Regione, simbolo di benvenuto e auspicio per un’attività proficua sul territorio. «Esprimo al prefetto Signoriello i più sentiti auguri di buon lavoro – ha dichiarato Schifani –, certo che la sua esperienza in altre realtà italiane gli consentirà di affrontare con competenza e sensibilità le sfide di una provincia complessa come quella di Catania».

Al termine della visita, il presidente ha rivolto un ringraziamento alla prefetta uscente Maria Carmela Librizzi, evidenziando il suo forte senso dello Stato e l’impegno costante offerto durante il mandato. «A nome della Regione desidero ringraziare la dottoressa Librizzi per lo spirito di leale collaborazione e l’attenzione dimostrati nei confronti del territorio», ha concluso Schifani.

