Maxiprocesso “Nebrodi 2” al Tribunale di Patti: 67 imputati a giudizio

Si apre il maxiprocesso “Nebrodi 2”, con 67 imputati rinviati a giudizio per accuse che spaziano dall’associazione a delinquere alla truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea, fino a reati come traffico di stupefacenti, riciclaggio, estorsioni e malversazione di fondi pubblici. L’udienza iniziale è stata fissata per il 13 marzo 2025, alle ore 10, presso l’aula A del Tribunale di Patti. La decisione del rinvio a giudizio è stata presa accogliendo le richieste dei pubblici ministeri Francesco Massara, Fabrizio Monaco e Vito Di Giorgio.

L’operazione, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), aveva portato lo scorso febbraio all’arresto di 23 persone (21 detenuti in carcere e 2 agli arresti domiciliari), con 60 indagati complessivi, 14 misure interdittive e il sequestro di 369 titoli Agea emessi fra il 2015 e il 2020. Sono stati inoltre congelati fondi per un totale di 764mila euro, riconducibili a otto società agricole: “Rinascita”, “Agrisole”, “Tirrenia”, “Agrinova”, “Le Colline”, “Sorgente Ramo”, “Campi Verdi” e “Agribovini”.

Tra gli imputati figurano: Basile Gigante Antonino Salvatore, Bontempo Giuseppe, Bontempo Scavo Carmelo, Giuseppe, Rosario, Salvatore, i due omonimi Sebastiano (detti rispettivamente “pricoco” e “spacchiusu”), Brugaletta Davide, Calà Lesina Merilin Antonina, Antonino Calabrese, Cammareri Alfio, Paolo Cancelliere, Conti Taguali Signorino, Costanzo Zammataro Cesare e i tre omonimi Giuseppe (noti come “iapicu”, “pitrinu” e un terzo senza soprannome), Crascì Lucio Attilio Rosario, Craxì Sebastiano, Destro Mignino Maria, Faranda Aurelio Salvatore, Gaetano, Leone, Massimo Giuseppe e Nicholas Filippo, Furnari Giuseppe, Galati Giordano Sebastiano e Vincenzo, Galati Massaro Carmelo, Galvagno Placido, Germanà Luisa, Giallanza Salvatore, Giglia Salvatore, Giletto Giuseppe, Gulino Salvatore, Haka Renis, Iuculano Rosario, Lionetto Basilio, Liuzzo Scorpo Maurizio Antonino, Lo Re Giuseppe, Marcinnò Saverio, Messina Giuseppa, Messina Marika, Monastra Ciarello, Parlagreco Salvatore Roberto, Pillera Alfio, Pizzino Andrea, Princiotta Francesco, Puglisi Carmela, Puliafiro Antonino, Silvestro Giuseppe, Taranto Alessandro, Fortunato, Giuseppe e Marco, Vitale Carmelo, Zaiti Nunzio, Zingales Carmelo.

Le parti lese comprendono Agea, Unione Europea, Regione Siciliana, il Comune di Tortorici e numerosi privati, tra cui Gulino Carmelo, Salvatore Scaffidi, Antonino Tomeo, Rinaldo Antonina, Liuzzo Gaetano, Carmelo Corlieto, Carmela Scaffidi, Francesco Nasisi, Giuseppe Parisi, Vincenzo Scaffidi e Giuseppe Gulino.

Il collegio difensivo, altrettanto vasto, è composto dagli avvocati Nino Cacia, Antonino Campisi, Alessandro Pruiti Ciarello, Eleonora Caruso, Salvatore Silvestro, Flavio Sinatra, Christian Parisi, Sebastiano Campanella, Decimo Lo Presti, Alessandro Ioppolo, Giuseppe D’Anna, Giuseppe Serafino, Alessandro Angelino, Carmelo Occhiuto, Vincenzo Giannone, Santi Terranova, Floriana Indovino, Massimo Scerba, Dario Maria Pastore, Giuseppe Mancuso, Filippo Barbera, Flavia Galbato Muscio, Tindaro Celi, Concetta Triscari, Margherita Limongi, Walter Pompeo Salvatore, Nino Favazzo e Maria Americanelli.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁