Safina accusa il governo: “Nomine politiche penalizzano Birgi”

Il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, ha espresso forte preoccupazione per la gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi da parte della Regione Siciliana. Le recenti nomine ai vertici di Airgest, la società di gestione dello scalo, sono al centro delle critiche del parlamentare, che le considera espressione di una politica influenzata da logiche di partito anziché da una visione strategica di sviluppo.

Secondo Safina, il governo regionale continua a trattare l’aeroporto come un mero strumento di spartizione politica, mettendo a rischio il suo futuro. “È inaccettabile che il Governo della Regione continui su questa strada, senza un piano concreto per rilanciare lo scalo”, ha dichiarato. Il deputato ha ricordato come in passato fosse già stato sollevato il timore di una possibile cessione dell’aeroporto a privati e lanciata la proposta di un’integrazione tra Airgest e Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo. Tale unione, sostiene Safina, potrebbe dare vita a un sistema aeroportuale unitario nella Sicilia occidentale, favorendo investimenti e garantendo uno sviluppo sostenibile.

Safina ha sottolineato la necessità di includere anche gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa in un progetto di fusione, così da creare un polo aeroportuale più competitivo. “Non possiamo più permettere che decisioni di questa portata siano influenzate da calcoli elettorali e logiche di partito”, ha aggiunto. Per il parlamentare, la gestione di uno scalo aereo deve basarsi su competenze specifiche e su una strategia di lungo termine, altrimenti si rischia di compromettere il tessuto economico dell’intera provincia di Trapani.

Infine, Safina ha rivolto un appello diretto al presidente della Regione, Renato Schifani, chiedendo un deciso cambio di rotta. “È arrivato il momento di mostrare rispetto per il territorio trapanese e per i suoi cittadini. L’aeroporto di Birgi merita una gestione fondata su competenza, trasparenza e una chiara visione per il futuro”, ha concluso.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁