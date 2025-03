“Teatri di Naso” torna la nuova stagione con dodici spettacoli

La rassegna di teatro italiano contemporaneo “Teatri di Naso” torna per la sua seconda edizione con un cartellone composto da dodici spettacoli, suddivisi equamente tra primavera e autunno. Gli eventi si svolgeranno presso il Teatro Vittorio Alfieri, con appuntamenti fissati per la domenica pomeriggio alle 17:30. Il primo spettacolo in programma, previsto per il 23 marzo, sarà “Mamma. Piccole tragedie minimali” di Annibale Ruccello, autore napoletano scomparso nel 1986, portato in scena dalla compagnia Castello di Sancio Panza con la regia di Roberto Zorn Bonaventura e l’interpretazione di Gianluca Cesale.

Il sindaco di Naso, Gaetano Nanì, sottolinea l’importanza dell’evento per il panorama culturale locale: «L’avvio della seconda edizione è la migliore testimonianza del successo ottenuto lo scorso anno. Il Teatro Vittorio Alfieri continua a essere un punto di riferimento per la cultura della nostra regione».

Il direttore artistico Roberto Zorn Bonaventura evidenzia il filo conduttore della stagione: «Gli spettacoli in programma esplorano la condizione umana, tra fragilità e battaglie interiori. “Spring” è solo la prima parte della rassegna, che proseguirà in autunno con nuove proposte».

L’intera stagione è dedicata a Nino Zuccaro, tecnico teatrale recentemente scomparso, che ha contribuito con la sua professionalità alla vita del Teatro Alfieri.

Il programma proseguirà il 6 aprile con “Arto fantasma” di Michelangelo Maria Zanghì, seguito il 13 aprile da “La felicità”, diretto da Nicola Alberto Orofino. Il 4 maggio sarà la volta de “Il nostro amore schifo” di Francesco D’Amore e Luciana Maniaci, mentre il 18 maggio Giuseppe Provinzano porterà in scena “Comu veni Ferrazzano”, ispirato a Giuseppe Pitrè. La prima parte della rassegna si concluderà l’8 giugno con “Antigone, il sogno della farfalla” di Donatella Venuti.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione Castello di Sancio Panza, con il supporto di Latitudini, la collaborazione della Pro Loco e la direzione tecnica di Stefano Barbagallo.

