Turista americana ferita durante un’escursione a Cavagrande

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di domenica nell’area di Cavagrande del Cassibile, dove una turista statunitense di 64 anni è rimasta ferita durante un’escursione lungo il sentiero “Mastraronna”, percorso che conduce al fondo della gola.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe scivolata durante la fase di discesa, riportando un trauma significativo a un arto inferiore. I compagni che si trovavano con lei hanno immediatamente contattato il Numero Unico per le Emergenze 112. La chiamata è stata successivamente inoltrata alla Centrale Operativa del 118, che ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, struttura di riferimento per gli interventi di soccorso in ambienti montani e impervi.

Una squadra del Soccorso Alpino della stazione Etna Sud ha raggiunto la zona dell’incidente per prestare assistenza alla turista. Dopo una prima valutazione sanitaria, la donna è stata immobilizzata e sistemata su una barella per il recupero lungo il tratto del sentiero interessato dall’intervento.

Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, un operatore del 118 e personale del Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Siciliana. La donna è stata trasportata fino al punto raggiungibile dai mezzi del servizio sanitario regionale, dove è stata affidata ai sanitari per le cure necessarie.

👁 Articolo letto 175 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.