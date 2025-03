Amministrative in Sicilia: 25 e 26 maggio, 9 Comuni chiamati alle urne

La giunta regionale siciliana ha ufficialmente stabilito le date per le prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno domenica 25 e lunedì 26 maggio. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per sabato 8 e domenica 9 giugno, in concomitanza con il referendum nazionale. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Andrea Messina.

In questa tornata elettorale saranno chiamati al voto nove Comuni siciliani attualmente commissariati. Tra questi, Palagonia e Castiglione di Sicilia, entrambi in provincia di Catania, sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e sono attualmente amministrati da una commissione prefettizia. Gli altri sette Comuni, guidati da commissari straordinari nominati dalla Regione, sono Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Favignana, in provincia di Trapani; Solarino, nel Siracusano; Realmonte, in provincia di Agrigento; Raddusa e Tremestieri Etneo, entrambi nel Catanese.

Le date stabilite per le elezioni amministrative coincidono con le indicazioni fornite dal Consiglio dei ministri, che ha individuato il 25 e 26 maggio per il voto e l’8 e 9 giugno per i ballottaggi. La programmazione esclude i Comuni in cui si è votato nel 2020, poiché una circolare firmata dall’assessore Messina a novembre ha disposto il rinvio delle elezioni al 2026 e al 2027 per le amministrazioni che hanno rinnovato i propri organi nel 2020 e nel 2021, a causa del posticipo imposto dall’emergenza Covid-19. Tale misura, conforme alle direttive del ministero dell’Interno, mira a riallineare la scadenza elettorale alla finestra ordinaria.

«Il ritorno al voto nei Comuni commissariati – ha dichiarato Andrea Messina – rappresenta un passaggio fondamentale per garantire ai cittadini un’amministrazione democraticamente eletta. Questa fase segna la fine del periodo straordinario e restituisce piena autonomia agli enti locali, elemento essenziale per la stabilità e lo sviluppo del territorio. Il governo regionale si impegna a supportare i Comuni in questo percorso affinché possano tornare a operare con amministrazioni legittimate dal voto popolare. Invito i cittadini a partecipare attivamente a questo importante appuntamento elettorale».

Dopo l’approvazione della giunta, sarà un successivo decreto dell’assessore alle Autonomie locali a ufficializzare la convocazione dei comizi elettorali. Il provvedimento potrà includere eventuali altri Comuni interessati, qualora vi siano dimissioni dei sindaci o altre cause previste dalla normativa elettorale.

