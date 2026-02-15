Orlandina Volley vince a Melilli 3-0 e consolida il primato

L’Orlandina Volley ottiene un successo significativo sul campo di Melilli, imponendosi con un netto 3-0 nello scontro diretto valido per la corsa al vertice della classifica. La formazione guidata da coach Valmi Fontanot consolida così la propria posizione di capolista al termine di una gara disputata con continuità e determinazione.

L’avvio dell’incontro è caratterizzato da grande equilibrio, con le due squadre impegnate in un serrato confronto punto a punto. Nel primo set, tuttavia, l’Orlandina riesce a incrementare l’efficacia al servizio e nella fase di break, guadagnando progressivamente vantaggio e chiudendo il parziale sul 18-25.

Nel secondo set la squadra di casa tenta di reagire, portandosi in apertura prima sullo 0-3 e successivamente sul 6-3. La formazione ospite mantiene però ordine e compattezza, recuperando lo svantaggio e ribaltando l’andamento del gioco grazie a un’azione corale e a una gestione attenta delle fasi decisive. Anche il secondo parziale si conclude sul 18-25, senza ulteriori possibilità di rimonta per Melilli.

Nel terzo set l’Orlandina controlla con maggiore sicurezza ritmo e scambi, imponendo il proprio sistema di gioco e chiudendo l’incontro con autorevolezza. La prestazione consente alla squadra di rafforzare ulteriormente la leadership in classifica, ottenendo un risultato rilevante in uno dei confronti più attesi della stagione. La formazione paladina conferma così continuità di rendimento e solidità organizzativa, proseguendo il proprio percorso con un successo che consolida la posizione di vertice e rafforza il cammino nel campionato.

Orlandina Volley

Formazione titolare: Giardini, Angiletta, Costabile, Nardone, Giardone, Bernardi.

Libero: Darettaa.

A disposizione: Gemma, Martinelli, Tergai, Stella, Alberto, Murri.

Allenatore: Valmi Fontanot.

