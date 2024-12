Influ-Day, prosegue la campagna di vaccinazione contro l’influenza

Prosegue la campagna antinfluenzale 2024 a Messina e provincia con l’iniziativa “Influ-Day”, in programma sabato 14 dicembre. L’evento si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 presso diversi centri vaccinali, tra cui quelli di Messina Nord, Palazzo Satellite, S. Teresa di Riva, Lipari, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello, Barcellona Pozzo di Gotto e Mistretta. Inoltre, le vaccinazioni saranno disponibili presso l’U.O.S.D. di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. Gaetano Martino.

Il Direttore Generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “L’Influ-Day è un’opportunità per proteggere la salute della comunità. La vaccinazione rappresenta un investimento per il benessere collettivo e una garanzia contro le malattie. Ogni dose di vaccino è un passo avanti verso una qualità di vita migliore. La storia ci insegna che i vaccini hanno salvato milioni di vite; sosteniamo questa causa per un mondo più sicuro”.

Dal 14 ottobre, la campagna vaccinale antinfluenzale ha già somministrato circa 100 mila dosi, come spiegato da Salvatore Sidoti, Direttore del Servizio Prevenzione Epidemiologica e Medicina Preventiva dell’Asp di Messina. Sidoti ha evidenziato che i vaccini disponibili sono adatti per soggetti over 60 e, con l’arrivo dell’inverno, la vaccinazione è estesa anche a soggetti fragili e bambini sopra i sei mesi. “Il vaccino influenzale può essere somministrato contestualmente a quello contro il Covid-19”, ha aggiunto.

Maria Gabriella Caruso, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Asp di Messina, ha sottolineato l’importanza dell’informazione e della prevenzione primaria. “Abbiamo organizzato una giornata dedicata alla sensibilizzazione verso corretti stili di vita per prevenire malattie croniche come diabete, patologie cardiache e oncologiche. Inoltre, un ambulatorio illustrerà i rischi legati a uno scorretto stile alimentare”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dott.ssa Pasqualina Laganà e alla Scuola di Specializzazione di Igiene del Policlinico per il contributo alla realizzazione della giornata.

