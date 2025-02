Milazzo accoglie il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia

La stagione congressuale di Fratelli d’Italia nella provincia di Messina ha preso il via da Milazzo, con il congresso locale che ha confermato Ivana Lidia Bonaccorsi alla guida del coordinamento comunale del partito. L’evento si è svolto presso Palazzo D’Amico alla presenza di rappresentanti istituzionali e politici.

Tra i partecipanti figuravano il Senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, la Senatrice Ella Bucalo, l’Europarlamentare Onorevole Ruggero Razza e il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Pino Galluzzo. L’Assessore al Turismo Elvira Amata ha inviato i propri saluti, impossibilitata a presenziare a causa di impegni alla BIT di Milano.

Durante il congresso, la Senatrice Bucalo ha sottolineato l’importanza di questi incontri come occasione di confronto diretto con il territorio. “La stagione congressuale – ha dichiarato – rappresenta un momento fondamentale di confronto per toccare con mano non solo il consolidamento del partito e delle sue strutture nel territorio, ma anche e soprattutto i bisogni e le esigenze di tanti nostri concittadini.”

La stagione congressuale proseguirà con ulteriori appuntamenti. Domenica 16 febbraio, Fratelli d’Italia terrà un congresso a Sant’Agata di Militello alle ore 10, seguito da un altro incontro nel pomeriggio a Santo Stefano di Camastra, previsto per le 17.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁