Ricorso respinto: biologi nutrizionisti nel SSN confermati

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione quarta, ha respinto il ricorso promosso dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche contro l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, confermando la legittimità dell’affidamento di incarichi a biologi nutrizionisti nell’ambito di un progetto dedicato ai disturbi alimentari.

La vicenda trae origine da un avviso pubblico per la selezione di un biologo nutrizionista destinato al DSM Centro Metabolè. I ricorrenti sostenevano che le attività previste fossero attribuibili in via esclusiva alla figura del dietista.

Nel procedimento si è costituito l’Ordine dei Biologi della Sicilia, rappresentato dal presidente pro tempore Alessandro Pitruzella, che ha difeso le competenze della categoria con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino. La difesa ha richiamato una recente pronuncia della Corte Costituzionale, evidenziando come l’ambito della nutrizione rientri tra le attribuzioni professionali del biologo.

L’Asp di Agrigento, assistita dall’avvocato Santo Botta, ha visto riconosciuta la correttezza del proprio operato. Il collegio giudicante ha rilevato che, pur in presenza di percorsi formativi distinti, sia i dietisti sia i biologi nutrizionisti dispongono di competenze nel campo della nutrizione umana.

La sentenza sottolinea inoltre che la normativa vigente include tra le attività dei biologi iscritti alla sezione A dell’albo la valutazione dei fabbisogni nutrizionali e la definizione di regimi alimentari adeguati. Viene anche ribadito che la professione di biologo rientra tra quelle sanitarie sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute.

Alla luce di tali elementi, il TAR ha escluso l’esistenza di un’esclusiva in capo ai dietisti, confermando la validità della procedura e l’assunzione del candidato selezionato.

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