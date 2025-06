75enne in prognosi riservata dopo scontro con scooter sulla Litoranea

Nella notte un uomo di 75 anni è rimasto coinvolto in un sinistro con uno scooter lungo la Litoranea nord, nei pressi della fontana di Paradiso, intorno alle ore 1:25. Soccorso da personale del 118, è stato trasportato al Policlinico di Messina, dove ha ricevuto le prime cure e resta tuttora in prognosi riservata. La gravità delle lesioni riportate ha imposto il ricovero nel reparto di osservazione, in attesa di ulteriori accertamenti sul suo stato di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno eseguito rilievi e raccolto testimonianze dai presenti. «Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente», ha spiegato un portavoce del comando.

