Chiusura temporanea dell’aeroporto di Trapani per lavori

L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sarà chiuso dal 25 febbraio al 16 marzo per lavori di ammodernamento della pista. Airgest, la società gestrice, ha annunciato che durante questo periodo saranno effettuati interventi mirati alla sostituzione e all’ammodernamento degli aiuti visivi luminosi. I voli saranno riprotetti e dettagli più precisi saranno comunicati direttamente dalle compagnie aeree ai passeggeri interessati. L’aeroporto riaprirà alle 8 del mattino di sabato 16 marzo.

I lavori includono l’aggiornamento delle luci della pista con sistemi a led, garantendo maggiore efficienza ed efficacia, oltre a una significativa riduzione dei consumi elettrici per un minore impatto ambientale. Questi interventi rientrano in un ampio programma di modernizzazione avviato quattro anni fa, in collaborazione con l’aeronautica militare, che mira anche alla rimozione dei depositi di gomma e alla riqualificazione della segnaletica orizzontale della pista.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha dichiarato: “La programmazione di questo periodo di chiusura è stata studiata per ridurre al minimo l’impatto sulle compagnie aeree e sui passeggeri, individuando il periodo meno trafficato dell’anno. I lavori, della durata di venti giorni, mirano a migliorare ulteriormente la sicurezza e a preparare l’aeroporto per la prossima stagione estiva, caratterizzata da un aumento significativo del traffico.”

