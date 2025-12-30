Palazzo dei Leoni compra l’ex INPS: operazione da 2,1 milioni

La Città Metropolitana di Messina ha formalizzato l’acquisizione dell’ex sede INPS di via Romagnosi, con la sottoscrizione dell’atto notarile da parte del sindaco metropolitano Federico Basile. L’operazione riguarda un immobile di pregio collocato in una zona centrale della città e rientra nelle politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico promosse dall’Ente. Il valore dell’acquisto è stato fissato in 2.167.000 euro.

L’edificio, realizzato tra il 1927 e il 1928, è riconosciuto dalla Regione Siciliana come bene sottoposto a vincolo culturale per il suo interesse storico e architettonico. La struttura si sviluppa su tre livelli fuori terra, è dotata di terrazzo praticabile e presenta una superficie complessiva superiore a 2.160 metri quadrati. Le caratteristiche distributive consentono una riconversione funzionale senza interventi strutturali invasivi, rendendo l’immobile idoneo a ospitare funzioni istituzionali, scolastiche o servizi pubblici.

La valutazione economica è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate e successivamente validata dall’Ente acquirente. La copertura finanziaria è assicurata mediante il riutilizzo di tre mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, i cui fondi residui ammontano a 2.547.861,32 euro, evitando il ricorso a nuovi indebitamenti.

«Con questa acquisizione restituiamo alla città un edificio di grande valore simbolico e funzionale», ha dichiarato Federico Basile, sottolineando che l’immobile sarà destinato a servizi essenziali per la cittadinanza. Il direttore generale Giuseppe Campagna ha aggiunto: «L’operazione si inserisce in una strategia di razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, orientata a sostenibilità ed efficienza».

