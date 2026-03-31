A Gliaca di Piraino incontro con studenti su legalità e cyberbullismo

Nei locali della scuola secondaria di primo grado di Gliaca di Piraino si è svolto un incontro dedicato ai temi della legalità, del cyberbullismo e dei rischi legati all’utilizzo della rete. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’istituto guidato dalla dirigente Maria La Rosa, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali del sindaco, avvocato Salvatore Cipriano. A seguire è intervenuto il capitano Giuseppe Rinella, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Patti, che ha illustrato le principali criticità del web, richiamando l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme. Presente anche il maresciallo Florulli, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Piraino.

Nel corso dell’incontro, l’avvocato Antonella Marchese, presidente dell’associazione antiviolenza Aldebaran, ha sottolineato il ruolo dell’uso consapevole dei social nella prevenzione del cyberbullismo. Gli aspetti giuridici e psicologici del fenomeno sono stati approfonditi dagli interventi dell’avvocato Maria Tindara Impellizzeri e della dottoressa Valeria Scalisi.

La visione di alcuni cortometraggi, tra cui quello dedicato alla vicenda di Carolina Picchio e il corto “Nino”, ha offerto ulteriori spunti di riflessione sugli effetti del bullismo online. Gli studenti hanno partecipato attivamente al confronto, ponendo domande e condividendo considerazioni.

«La legalità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che inizia dai piccoli gesti, anche dietro uno schermo». L’incontro è stato moderato dalla docente Marzia Mancuso.

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