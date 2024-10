Siglata la convenzione tra i Rangers ed il Comune di Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea ha formalizzato una convenzione con l’associazione di volontariato “Rangers International”, consolidando una collaborazione già attiva nella tutela ambientale e nella promozione di iniziative eco-sostenibili. L’accordo, valido fino al 31 ottobre 2025, ha l’obiettivo di favorire una gestione più sostenibile degli spazi pubblici, coinvolgendo la comunità in attività mirate alla valorizzazione del territorio.

Uno degli interventi principali sarà la pulizia e la manutenzione del verde nell’area esterna della scuola della frazione San Giorgio, dove i Rangers si occuperanno della cura ordinaria in cambio dell’utilizzo dello spazio. Verrà inoltre creato un campo di tiro con l’arco, destinato a competizioni sportive e attività didattiche rivolte agli studenti. Oltre a questo, il progetto prevede l’organizzazione di un servizio di vigilanza durante le attività sportive e una gestione condivisa dei campi sportivi in collaborazione con le associazioni locali.

Per arricchire l’offerta per i cittadini, saranno installate panchine in legno in aree dedicate alla lettura e al relax, accompagnate dalla creazione di una zona ristoro. È prevista anche la piantumazione di piante decorative per migliorare l’estetica degli spazi e la costruzione di campi da bocce o birilli, pensati per favorire la socializzazione tra persone di tutte le età.

La convenzione è stata illustrata dal sindaco Giusi La Galia e dal presidente dei Rangers, Carmelo Calabria, nel corso di un evento pubblico tenutosi in piazza Mercato. L’iniziativa ha fatto parte della Settimana Nazionale della Protezione Civile, durante la quale è stata promossa la campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” per sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione e della sicurezza.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo