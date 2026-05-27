Messina, Forza Italia fuori dal Consiglio: dimissioni di Barbera

Scossone interno a Forza Italia a Messina dopo l’esito delle elezioni amministrative. Antonio Barbera ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di coordinatore cittadino del partito in seguito al risultato ottenuto nel capoluogo peloritano, che ha lasciato la formazione politica fuori dal Consiglio comunale e distante dalla soglia del 5%.

A comunicare ufficialmente il passo indietro è stata la sottosegretaria Matilde Siracusano, che ha riferito di un confronto avvenuto nelle ultime ore con l’ormai ex coordinatore e di una decisione maturata in maniera condivisa.

“Prendo atto delle dimissioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera, che nelle ultime ore si è confrontato con me e con il quale ho condiviso questa decisione”, ha dichiarato Siracusano. La sottosegretaria ha inoltre espresso riconoscenza per il lavoro svolto da Barbera alla guida dell’organizzazione cittadina del partito, sottolineando “la passione e l’entusiasmo che ha sempre messo nell’esercizio di questo delicato ruolo”.

Le dimissioni arrivano all’indomani del risultato registrato da Forza Italia a Messina, dove il partito non è riuscito a conquistare seggi in Consiglio comunale. Siracusano ha inoltre evidenziato che Barbera ha scelto di assumersi la responsabilità politica dell’esito elettorale, aggiungendo che analoga riflessione dovrebbe coinvolgere anche altri soggetti interessati dal risultato.

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