Veglia missionaria diocesana, l’invito a vivere il Vangelo

La Veglia Missionaria Diocesana, tenutasi venerdì 11 ottobre presso la parrocchia Maria SS. Immacolata di Fiumefreddo di Sicilia, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, radunati per prepararsi alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale del 20 ottobre. Presieduta dal Vescovo della diocesi di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, la veglia ha sottolineato l’importanza di vivere la missione evangelica con coraggio e gioia, seguendo il tema proposto per questa 98° edizione della Giornata Missionaria Mondiale: “Un banchetto per tutte le genti”. Il tema, scelto dalla Fondazione Missio e tratto dal messaggio di Papa Francesco, è stato accolto in tutte le diocesi italiane.

Durante l’omelia, monsignor Raspanti ha evidenziato come l’egoismo e la ricerca del potere ostacolino la libera espressione di Gesù nella vita dei fedeli, ma ha esortato i presenti a far sì che Cristo emerga attraverso le loro azioni. “I battezzati sono chiamati a diventare missionari”, ha dichiarato, “rendendo presente Gesù nella comunità attraverso il proprio impegno”. Il Vescovo ha poi sottolineato come la vera felicità risieda in Cristo, invitando tutti al “banchetto della vita”.

Alla veglia ha preso parte anche don Salvatore Cardile, missionario del PIME in Brasile, che ha ribadito l’importanza di vivere la fede come testimonianza autentica e condividere, anche con poco, l’essenza dell’incontro con Dio. “In Europa manchiamo spesso di entusiasmo”, ha detto don Cardile, “mentre in luoghi poveri, la fede è vibrante e carica di desiderio”.

Don Orazio Sciacca, direttore di Missio Acireale, ha concluso l’evento ringraziando i missionari impegnati nel mondo, esprimendo riconoscenza verso i delegati parrocchiali che animano le comunità locali con dedizione.

