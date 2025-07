Scuola Maurolico, potenziamento strutturale con finanziamento PNRR

La Città Metropolitana di Messina ha avviato gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza del Liceo “Maurolico” grazie a un finanziamento di 4,7 milioni di euro stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa mattina è avvenuta la consegna formale del cantiere al Consorzio Innova di Bologna, alla presenza del sindaco metropolitano Federico Basile, del direttore generale Giuseppe Campagna e del responsabile unico del procedimento Biagio Privitera, insieme alla dirigente scolastica Giovanna De Francesco, al direttore dei lavori Domenica Michela Giacobbe e al supporto RUP Antonio Rizzo.

Il progetto prevede il potenziamento della resistenza sismica attraverso il consolidamento di travi, pilastri e nodi strutturali, il risanamento delle parti degradate e la sostituzione dei solai non conformi con tecnologie leggere e poco invasive. Saranno inoltre adeguati gli impianti elettrici e antincendio e realizzati interventi di efficientamento energetico per contenere i costi di gestione e migliorare le prestazioni ambientali dell’edificio. Le coperture saranno rinforzate e sostituite per garantire maggiore durabilità.

Le opere, da completare entro il 31 marzo 2026, richiederanno la temporanea rotazione di dieci classi del triennio, ospitate nei locali dell’Istituto “Don Bosco”. L’iniziativa si inserisce in un programma strategico dedicato alla riqualificazione del patrimonio scolastico metropolitano, volto a rendere gli istituti più sicuri e funzionali.

“La sicurezza degli ambienti scolastici è una responsabilità imprescindibile — ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile —. Con l’intervento al Maurolico non investiamo solo in opere strutturali, ma costruiamo le basi di un futuro più sicuro e accogliente per i nostri giovani.”

