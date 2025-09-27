Messina, il 1 ottobre la nascita del Comitato Casa della Comunità

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha approvato la costituzione del Comitato per la Partecipazione della Casa della Comunità HUB, organismo previsto dal PNRR per favorire l’inclusione della cittadinanza nelle politiche sanitarie territoriali. L’iniziativa punta a rendere le Case della Comunità luoghi di riferimento per la popolazione, garantendo servizi coordinati e rispondenti ai bisogni locali.

Martedì 1 ottobre alle ore 11, nella sede di Palazzo Geraci dell’Asp di Messina, si svolgerà la sottoscrizione del protocollo di intesa e l’insediamento ufficiale del Comitato. Il documento sarà firmato dal direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, dal sindaco di Messina, Federico Basile, dall’arcivescovo Giovanni Accolla, dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Leon Zingales, dal presidente dell’Ordine dei farmacisti di Messina, Sergio Papisca, dal presidente del Comitato consultivo aziendale, Antonio Giardina, dal rappresentante della Rete Civica della Salute, Marisa Briguglio, dal presidente del Centro servizi per il volontariato, Santo Mondello, e dal direttore della Caritas diocesana di Patti, don Cirino Lo Cicero.

All’incontro prenderanno parte anche il direttore amministrativo dell’Asp, Giancarlo Niutta, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e la referente aziendale per il PNRR, Elisa Mastrantonio.

“L’obiettivo – si legge in una nota dell’Asp – è garantire la partecipazione attiva della cittadinanza su tutto il territorio di competenza, anche attraverso la costituzione dei Comitati Territoriali di Partecipazione nei singoli Distretti, cui prenderanno parte le organizzazioni del Terzo settore che manifesteranno interesse”.

