Nuove selezioni per medici e assistenti, destinazione Pantelleria

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato due avvisi pubblici finalizzati a rafforzare l’organico dell’ospedale “B. Nagar” e delle strutture sanitarie di Pantelleria, al fine di rispondere alla persistente carenza di personale e garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sull’isola.

Il primo avviso riguarda la selezione di dirigenti medici specialisti per incarichi professionali presso il presidio ospedaliero. Le figure ricercate includono medici nelle discipline di Sanità Pubblica e Medicina Preventiva, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia. L’incarico, a tempo libero professionale, prevede una retribuzione di 80 euro lordi all’ora per un massimo di 38 ore settimanali. Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma online “Selezioni e Concorsi”, entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale “INPA”.

Il secondo avviso riguarda invece la selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di Assistenti Amministrativi a tempo determinato, destinati alle strutture aziendali sull’isola. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma dedicata dell’ASP Trapani, entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione del bando.

👁 Articolo letto 384 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.