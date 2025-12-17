Rally Conca d’Oro, presentata la 34ª edizione a Corleone

È stata presentata al Palazzo Comunale di Corleone la trentaquattresima edizione del Rally Conca d’Oro, in programma il 20 e 21 dicembre, che segna il ritorno della competizione nel calendario motoristico siciliano dopo dodici anni di assenza. La manifestazione, organizzata dalla DLF Academy in collaborazione con il Comune di Corleone, si avvale del patrocinio dell’Automobile Club Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e del Comune di Palazzo Adriano. Alla gara risultano iscritti oltre sessanta equipaggi, suddivisi tra vetture moderne, storiche e classiche, con sei presenze nella classe R5.

Il rally, ultima prova della stagione agonistica regionale, si disputerà interamente su asfalto. Il percorso misura complessivamente poco più di 231 chilometri, di cui 53 cronometrati, articolati in sei prove speciali da disputare domenica 21 dicembre. I tratti di San Marco e Palazzo Adriano saranno ripetuti tre volte.

Il sindaco di Corleone, Walter Rà, ha dichiarato: “Oggi possiamo dire di avere portato a compimento una delle tappe del nostro percorso amministrativo. Il rally sarà una festa per il territorio e ringrazio quanti hanno contribuito al ritorno della gara”. Sulla stessa linea Delfino La Ferla, patron della DLF Academy: “La risposta degli equipaggi ha premiato il nostro impegno. Abbiamo scelto l’asfalto per esigenze organizzative, ma il ritorno allo sterrato è solo rinviato”.

Tra i principali protagonisti figurano Emanuele La Torre e Marcus Salemi, al via su Skoda Fabia RS con il numero uno. Attesi anche Giuseppe Di Giorgio con Gianfranco Rappa e Alessio Pollara con Sergio Raccuia. Nelle storiche, confronto tra le Porsche 911 di Antonio Di Lorenzo con Franco Cardella, Sergio Montalto con Roberto Consiglio e Raffaele con Salvatore Picciurro, opposte alla Ford Sierra Cosworth di “Gordon” con Eros Di Prima e alla BMW M3 di Angelo Diana con Giuseppe Di Salvo.

La direzione gara è affidata a Michele Vecchio. Verifiche, riordini e parchi assistenza si svolgeranno nel centro cittadino. La partenza e l’arrivo sono previsti in Corso dei Mille, dove domenica sera saranno proclamati i vincitori. Lo shakedown è in programma sabato 20 dicembre alle 10:30 sulla strada intercomunale 14 di Rasello.

