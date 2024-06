Muore dopo l’intervento al Papardo, 8 medici al processo per omicidio

Una donna di 61 anni, Maria Pia Castrovinci, è deceduta il 24 dicembre 2021, lo stesso giorno in cui era stata dimessa dall’ospedale Papardo di Messina. Operata nel reparto di Ginecologia, la donna è morta in autostrada, al casello di Villafranca della A20, mentre i familiari la stavano riportando a casa. La causa del decesso è sospettata essere una lesione della vescica avvenuta durante l’intervento.

Al termine di un’indagine durata oltre tre anni e caratterizzata da numerose udienze preliminari, il giudice per l’udienza preliminare (gup) Monia De Francesco ha stabilito che otto medici dovranno affrontare il processo per omicidio colposo. Gli imputati sono Sebastiano Aurelio Caudullo, Cosimo Raffone, Rosanna De Dominici, Iolanda Leonardi, Stefano Alecci, Caterina Riccardi e Antonio De Vivo. Il processo inizierà il 3 marzo 2025 davanti al giudice monocratico.

Nello stesso procedimento, altre nove persone, tra cui una specializzanda e otto infermieri, inizialmente accusate, sono state prosciolte dall’accusa di omicidio colposo con la formula “per non aver commesso il fatto”. I nomi delle persone prosciolte sono Caterina Monaco, Viviana Parisi, Giovanna La Motta, Tindara Tamà De Luca, Marcella Mascetti, Rosanna Corriere, Rita Borgia, Angela Bicchieri e Rosaria Maria Drago.

L’intero caso giudiziario è nato dal tragico evento della morte della signora Castrovinci e ha visto coinvolti in totale 17 imputati, tra medici e infermieri del Papardo, con accuse che variavano dall’omicidio colposo alla responsabilità per morte o lesioni in ambito sanitario e, in un caso, di falso in cartella clinica.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo