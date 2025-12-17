In Galleria Vittorio Emanuele il “Gioco dell’Oca – Messina Edition”

È stata inaugurata nella Galleria Vittorio Emanuele III di Messina la maxi installazione ludico-artistica “Gioco dell’Oca – Messina Edition”, progetto promosso dal Comune di Messina e dalla società partecipata Patrimonio Messina S.p.A. nell’ambito delle iniziative natalizie. L’apertura è stata segnata da un simbolico lancio dei dadi alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori Enzo Caruso e Liana Cannata, del presidente di Patrimonio Messina Maurizio Cacace e della presidente di Messina Social City Valeria Asquini.

L’opera, estesa su una superficie di 24 metri quadrati e strutturata su un tabellone di 4 per 6 metri, propone una rilettura identitaria del tradizionale gioco di percorso. L’installazione è accessibile gratuitamente durante gli orari di apertura della galleria e mira a favorire la fruizione degli spazi attraverso un’esperienza partecipativa rivolta a cittadini e visitatori.

“Quest’opera si propone come uno spazio di socialità e condivisione capace di coinvolgere grandi e piccoli, famiglie e scolaresche”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile, sottolineando il legame tra gioco, arte e comunità.

Le trenta caselle del percorso rappresentano tappe narrative dedicate ai principali simboli della città, tra cui il Duomo, la statua di Nettuno, la Feluca, il porto storico, la Madonnina, Mata e Grifone, Antonello da Messina, il Pilone, Dinnammare, San Placido di Calonerò, Palazzo Zanca, il Rettorato, la Vara e Montalto. Regole, premi e penalità sono illustrati su pannelli esplicativi, nel rispetto della versione tradizionale del gioco.

“Il progetto valorizza uno dei luoghi più iconici della città e ne rafforza il ruolo di punto di riferimento”, ha spiegato il presidente Maurizio Cacace, annunciando la possibilità di rendere l’installazione disponibile per prestiti a scuole e associazioni dopo le festività.

A completamento dell’iniziativa, Patrimonio Messina ha collocato sei photobooth a tema patrimonio cittadino in diversi luoghi di aggregazione urbana. “Le installazioni sono orientate ad avvicinare la città al proprio patrimonio”, ha affermato il direttore generale Pietro Picciolo. La curatela scenografica è stata affidata all’azienda Creab, mentre l’elaborazione grafica è di Antonino Giordano.

