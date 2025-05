ATM contesta i dati diffusi dai sindacati, sciopero inferiore al 20%

La presidente di ATM Messina, Carla Grillo, interviene in merito allo sciopero del 19 maggio, contestando i dati diffusi dai sindacati Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa. “I dati forniti da queste organizzazioni sindacali non corrispondono alla realtà”, afferma Grillo, che precisa come l’adesione certificata allo sciopero sia stata pari al 19,47%, con 104 lavoratori su 534 dipendenti coinvolti. Tra questi, 94 erano operatori di esercizio, mentre gli altri addetti riguardavano rimessa, rifornimento, lavaggio, pulizie e officine. La presidente sostiene che le sigle sindacali abbiano volutamente diffuso informazioni inesatte, configurando una “strumentalizzazione dello sciopero” da parte di chi dovrebbe tutelare i lavoratori. Inoltre, ricorda che tali sigle non rappresentano la maggioranza dei dipendenti aziendali, rendendo improbabile anche un’adesione totale dei loro iscritti.

In risposta alle motivazioni dello sciopero, Grillo smentisce la presunta privatizzazione dei servizi, affermando che l’azienda sta invece potenziando le attività senza intaccare i livelli occupazionali interni. Fornisce dati riguardanti le verifiche a bordo bus, svolte da 11 operatori interni e 3 esterni: tra giugno 2023 e gennaio 2024, i primi hanno lavorato 10mila ore con 2.093 verbali elevati (398 pagati), mentre gli esterni hanno operato per 2.800 ore con 4.344 verbali (1.799 pagati). Su questi numeri, Grillo invita i cittadini a trarre le proprie conclusioni.

Sulla manutenzione dei mezzi, la presidente sottolinea che ATM ha quasi 200 autobus rispetto ai 50 del 2019. Prima dell’esternalizzazione, circa 40 mezzi al giorno restavano fermi per guasti; oggi la manutenzione esterna consente di riparare un autobus al giorno, migliorando l’efficienza del servizio. Inoltre, Grillo ricorda che anche la precedente gestione aveva ottenuto finanziamenti europei per l’acquisto di 26 autobus nuovi, poi dismessi nel 2020 a causa di una manutenzione insufficiente da parte dell’officina interna. Dal 2018, ATM si impegna a evitare il ripetersi di tali errori, garantendo un uso efficiente delle risorse pubbliche.

La presidente conclude ribadendo che il management continuerà a lavorare per assicurare efficienza e qualità nel trasporto pubblico.

