Violenza tra giovanissimi davanti al Pascoli-Crispi di Messina

Un episodio di violenza tra giovanissimi è stato segnalato nel tardo pomeriggio davanti all’istituto comprensivo Pascoli-Crispi di Messina, dove un minore sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei. La segnalazione è partita da alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena e avvisato tempestivamente il personale scolastico presente nell’area antistante l’edificio.

La scuola ha immediatamente attivato le procedure di competenza, contattando le forze dell’ordine e informando i familiari del ragazzo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Le verifiche sono in corso e la dinamica dell’episodio resta da chiarire.

Secondo le prime informazioni, il minore non avrebbe riportato lesioni gravi. Restano tuttavia aperti diversi interrogativi sulla presenza del ragazzo davanti all’istituto al momento dei fatti. Non è ancora accertato se frequenti la scuola Pascoli-Crispi o se si trovasse lì in occasione dell’“open week”, l’iniziativa di orientamento rivolta a studenti e famiglie in vista delle prossime iscrizioni. Al vaglio anche l’ipotesi che stesse accompagnando altri ragazzi o che risieda nelle immediate vicinanze.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali immagini utili all’indagine, con l’obiettivo di definire il contesto e le modalità dell’aggressione. L’attenzione resta alta, mentre proseguono le attività di verifica da parte dei Carabinieri per fare piena luce sull’episodio.

👁 Articolo letto 188 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.