Fine del bel tempo in Sicilia, possibile ritorno delle piogge da domenica

L’alta pressione, che ha dominato il tempo per giorni, comincerà a indebolirsi parzialmente nella giornata di domenica. Questo cambiamento favorirà l’ingresso di correnti umide, determinando un rapido aumento della nuvolosità nel pomeriggio. In particolare, lungo il litorale tirrenico e meridionale, si assisterà inizialmente a cieli poco o parzialmente nuvolosi, che diventeranno progressivamente più coperti, con cieli molto nuvolosi o completamente grigi in serata.

Il litorale ionico, invece, si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, salvo qualche addensamento serale. Sull’Appennino e nelle zone interne, i cieli saranno inizialmente parzialmente nuvolosi, ma la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio, portando con sé deboli piogge serali.

I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-orientali, con una rotazione verso sud-ovest. Il valore dello zero termico si attesterà intorno ai 3800 metri. Il basso Tirreno e il Mare di Sicilia risulteranno poco mossi, mentre il Canale di Sicilia passerà da mosso a poco mosso.

A partire da domenica e per i primi giorni della settimana entrante, si prevede una graduale perdita di stabilità, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge. Questo fronte sarà seguito da venti più freschi dai quadranti settentrionali e da un conseguente calo delle temperature, che si avvicineranno alle medie stagionali. – Fonte 3Bmeteo.

