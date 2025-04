Invasi garantiti fino a marzo 2026, Cocina: «No a falsi allarmi»

In Sicilia, la gestione dell’emergenza idrica procede sotto un’attenta supervisione regionale. Il dirigente generale della Protezione civile regionale e coordinatore della Cabina di regia per la siccità, Salvo Cocina, ha dichiarato che «è necessario evitare allarmismi non supportati da dati aggiornati», sottolineando l’infondatezza di affermazioni come l’ipotetico esaurimento degli invasi entro sei mesi o la presunta situazione drammatica di Palermo. Secondo Cocina, simili dichiarazioni non tengono conto del lavoro svolto da operatori pubblici e privati per affrontare una delle emergenze idriche più rilevanti a livello nazionale.

L’amministrazione regionale ha attivato tutte le misure disponibili, compresa l’istituzione della Cabina di regia, che ha tenuto circa cento riunioni. Nell’ambito di questa attività di coordinamento, i gestori della rete idrica hanno realizzato interventi per individuare nuove fonti d’acqua e ridurre le perdite. Tali azioni hanno permesso di mitigare la situazione critica, specialmente nelle province di Enna e Caltanissetta, dove l’emergenza risulta attualmente sotto controllo.

In Sicilia occidentale, nonostante la scarsità delle piogge per il terzo anno consecutivo, si rilevano segnali di miglioramento grazie agli interventi messi in campo. I progetti approvati dalla Cabina di regia e finanziati con 80 milioni di euro dalla Regione e 48 dallo Stato assicurano riserve idriche sufficienti fino a marzo 2026, anche in assenza di ulteriori precipitazioni. A ciò si aggiunge il contributo dei dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani, operativi entro l’estate, e di quelli previsti a Palermo, per i quali è in via di pubblicazione l’avviso per il progetto di finanza.

Cocina ha infine affermato: «La situazione resta seria e richiede un monitoraggio costante e interventi strutturali in corso, ma non può essere paragonata a quella della seconda metà dello scorso anno».

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁