Taormina, innovativa chirurgia ridona voce ai pazienti operati

All’ospedale San Vincenzo di Taormina è stata eseguita un’operazione innovativa che ha permesso a un paziente sottoposto a laringectomia di recuperare la voce in pochi minuti. L’intervento è stato condotto dalla dottoressa Serenella Palmeri, responsabile facente funzione della Divisione di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale ad indirizzo Oncologico, in collaborazione con il dottor Fabio D’Amore, direttore della Divisione di Gastroenterologia.

La procedura, effettuata su un uomo di 65 anni, prevede l’inserimento di una valvola fonatoria in silicone tramite una tecnica ispirata alla Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG). «Abbiamo creato una fistola tra la parete posteriore della trachea e quella anteriore dell’esofago – ha spiegato la dottoressa Palmeri – e posizionato una valvola unidirezionale che permette il passaggio del flusso d’aria dalla trachea alla cavità orale, restituendo al paziente la capacità di parlare». La valvola è stata guidata endoscopicamente fino alla sua sede definitiva, completando l’intervento in appena dieci minuti. «Al risveglio, il paziente può già comunicare», ha aggiunto la specialista.

Fino a poco tempo fa, l’impianto della valvola fonatoria non avveniva contestualmente alla laringectomia e riguardava solo un numero limitato di pazienti, prevalentemente giovani. «Abbiamo deciso di installarla subito, garantendo così la possibilità di parlare immediatamente dopo un’operazione così invalidante», ha affermato Palmeri. L’adozione di questa tecnica ha comportato un aumento significativo delle procedure di sostituzione della valvola, che avviene ogni tre mesi circa. La gestione di queste operazioni è stata affidata al dottor Salvatore Chiarenza, con il supporto dei colleghi Salvatore Gallodoro, Massimo Cerniglia, Nicolò Politi e Martina Ragusa.

Il successo dell’iniziativa è frutto dell’impegno di un’équipe medica altamente specializzata che opera quotidianamente per offrire ai pazienti le migliori possibilità di recupero. La collaborazione tra la dottoressa Palmeri e il dottor D’Amore ha portato a risultati eccellenti, confermando il reparto di Otorinolaringoiatria di Taormina come punto di riferimento per la gestione dei tumori della testa e del collo in Sicilia e Calabria. Il San Vincenzo si afferma così come una delle strutture sanitarie più avanzate del Mezzogiorno nel trattamento delle patologie oncologiche della laringe.

