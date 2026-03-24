Cardiologia Papardo, nuova tecnologia per la fibrillazione atriale

L’Ospedale Papardo rafforza l’offerta terapeutica nel trattamento della fibrillazione atriale, patologia tra le aritmie più diffuse e rilevanti per l’impatto sulla salute pubblica. All’interno dell’UOC di Cardiologia, guidata dal professor Giuseppe Andò, risulta ormai consolidato l’utilizzo della tecnica di elettroporazione, procedura che impiega impulsi elettrici di brevissima durata per intervenire in modo selettivo sulle cellule responsabili dell’aritmia, salvaguardando i tessuti circostanti.

Nei giorni scorsi, l’équipe di Elettrofisiologia, composta dai medici Antonio Taormina, Gabriele De Blasi e Roberto Bitto, ha portato a termine con esito positivo un intervento mediante l’impiego di una piattaforma di ultima generazione. Il nuovo sistema rappresenta un’evoluzione nel campo delle tecniche ablative, introducendo un livello superiore di precisione e controllo durante le procedure.

L’adozione di questa tecnologia consente di migliorare l’efficacia dei trattamenti, con l’obiettivo di garantire standard di sicurezza più elevati e risultati clinici più affidabili. La fibrillazione atriale, infatti, può compromettere in maniera significativa la qualità della vita dei pazienti ed è associata a rischi clinici rilevanti.

Il traguardo raggiunto è stato possibile anche grazie al contributo dell’Ingegneria Clinica e si inserisce in una strategia orientata all’innovazione e al potenziamento dei servizi sanitari. L’introduzione della nuova piattaforma conferma l’impegno della struttura nel mettere a disposizione tecnologie avanzate per la gestione delle patologie cardiovascolari più complesse.

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