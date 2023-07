Tamponamento tra mezzi pesanti sull’A18: due feriti e traffico in tilt

Due autisti sono rimasti feriti in seguito a uno scontro tra un autoarticolato e un autocompattatore dei rifiuti sulla Messina-Catania. Il camion dei rifiuti è finito nella scarpata, mentre il tir è rimasto in bilico, causando code e rallentamenti.

Un grave incidente si è verificato all’alba di oggi sull’autostrada A18 Messina-Catania, lasciando due autisti feriti. La collisione ha coinvolto due mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Catania, precisamente al km 43,200, nel territorio di Taormina, tra l’area di servizio Calatabiano ovest e il viadotto Alcantara.

Secondo la ricostruzione iniziale della dinamica dell’incidente, un autoarticolato ha tamponato un autocompattatore dei rifiuti che procedeva davanti ad esso. Dopo l’impatto, entrambi i veicoli sono finiti nella scarpata situata al di sotto dell’arteria autostradale. Il camion dei rifiuti è scivolato nei terreni adiacenti, mentre il tir è rimasto pericolosamente in bilico sul pendio, con la parte posteriore che occupava le corsie di emergenza, di marcia e parzialmente anche quella di sorpasso.

Purtroppo, l’autista del mezzo della nettezza urbana ha riportato gravi traumi a causa dell’incidente. Sul luogo dell’evento sono intervenuti immediatamente l’ambulanza del 118 e, alle 6.30, è atterrato l’elisoccorso per trasportarlo in ospedale. La Polizia stradale di Giardini Naxos è stata incaricata di gestire il traffico e ricostruire l’incidente.

A causa dell’incidente, si sono verificate code e rallentamenti nella direzione Catania dell’autostrada A18. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e adottare percorsi alternativi, se possibile, al fine di evitare ulteriori disagi sulla strada.

Le indagini per determinare le cause esatte dello scontro tra i mezzi pesanti sono ancora in corso. La sicurezza stradale rimane una priorità fondamentale, e sarà importante considerare tutte le circostanze che hanno portato a questo grave incidente sulla Messina-Catania.

