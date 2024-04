Jannik Sinner trionfa a Miami, nuovo numero 2 del tennis mondiale

Jannik Sinner ha conquistato il prestigioso titolo dell’Atp Masters 1000 di Miami in una finale che ha lasciato pochi spazi all’avversario. Il giovane azzurro, 22 anni, ha dominato il campo contro il bulgaro Grigor Dimitrov, imponendosi con un netto 6-3, 6-1 in soli 74 minuti di gioco. Questa vittoria non solo gli ha garantito il terzo titolo dell’anno, dopo gli ottimi risultati all’Australian Open e all’Atp di Rotterdam, ma ha anche confermato la sua ascesa nel ranking mondiale, portandolo alla posizione numero 2.

Il trionfo di Sinner a Miami rappresenta un momento storico per il tennis italiano, poiché nessun altro tennista del paese è mai arrivato così in alto nel ranking Atp. Superando il talentuoso spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner si posiziona alle spalle solo del leggendario Novak Djokovic.

La strada verso la vittoria non è stata priva di ostacoli. Sinner, reduce da una convincente vittoria su Daniil Medvedev, ha dimostrato la sua determinazione anche nelle fasi precedenti del torneo. La finale contro Dimitrov è stata la loro quarta sfida, con Sinner che ha saputo capitalizzare sull’esperienza acquisita dagli incontri precedenti.

La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e strategia. Sinner ha colto l’occasione per rompere il servizio del suo avversario al quinto game del primo set, conquistando un vantaggio cruciale che lo ha portato alla vittoria del set per 6-3.

Nel secondo set, ha mantenuto il controllo del gioco, mostrando una padronanza tecnica e mentale che ha messo in difficoltà il suo avversario. Il punteggio finale di 6-1 conferma il dominio di Sinner sulla partita e la sua determinazione nell’ottenere il successo.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo