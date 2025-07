Asp Messina – Progetto PL11, screening preventivi nelle scuole

Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha avviato il progetto PL11 nelle scuole, con l’obiettivo di prevenire le malattie croniche non trasmissibili, in particolare cardiovascolari e oncologiche. La Direzione Strategica, guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì insieme ai direttori Giuseppe Trimarchi e Giancarlo Niutta, ha voluto focalizzare l’iniziativa sul personale scolastico per promuovere una cultura della prevenzione nei contesti lavorativi.

La prima fase si è svolta all’Istituto Comprensivo “Mazzini” di Messina. Durante la presentazione, la dott.ssa Chiara Schirò, referente UO Educare e Promuovere Salute, e il dott. Giuseppe Ruggeri, dirigente medico UOC Assistenza Pazienti Fragili, hanno illustrato gli obiettivi del progetto. La dott.ssa Eliana Tripodo, dirigente medico UOC Centro Gestionale Screening, ha chiarito che “gli screening oncologici gratuiti offerti dall’ASP di Messina rappresentano un elemento chiave per la prevenzione secondaria”, sottolineando il valore dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel corso della giornata, 18 operatori scolastici hanno compilato il questionario di rischio, hanno eseguito visite cardiologiche con ECG e ricevuto indicazioni per mammografie di screening, per il test del colon retto e per esami ginecologici. Il progetto promuove inoltre la vaccinazione antipapillomavirus a partire dagli studenti.

Dieci altri istituti della città metropolitana hanno già espresso la volontà di aderire al programma, il cui modello multidisciplinare si basa sulla collaborazione tra diverse competenze. La dott.ssa Antonia Santisi, direttore dell’UOC Servizio di Psicologia, garantirà il supporto psicosociale e opererà anche in ambito penitenziario. L’esperienza messinese, sostenuta da evidenze scientifiche e integrazione tra servizi, si propone come buona pratica replicabile sul territorio.

