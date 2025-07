Incidente sulla SS 113 a San Giorgio di Gioiosa Marea, nessun ferito

Questa mattina, lungo la statale 113 nei pressi di San Giorgio di Gioiosa Marea, si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea e un’autovettura. Secondo i rilievi effettuati dai Carabinieri, l’autobus stava percorrendo la carreggiata in direzione Messina, mentre il veicolo procedeva in senso contrario. Al momento dell’impatto, il conducente dell’auto e l’autista del mezzo pubblico sono rimasti illesi.

Sul posto, i Militari hanno prontamente gestito il flusso veicolare per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici. “Non si registrano feriti né passeggeri in pericolo”, hanno dichiarato i Carabinieri, precisando che le verifiche proseguiranno per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’area è rimasta temporaneamente congestionata, con conseguenti rallentamenti per gli automobilisti diretti verso Messina e Palermo. Entro le prossime ore, verranno predisposti ulteriori accertamenti per valutare eventuali responsabilità.

