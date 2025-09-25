Milazzo, auto in fiamme sulla Panoramica: illeso il conducente

Attimi di tensione ieri sera a Milazzo, dove un’autovettura ha preso fuoco lungo la strada Panoramica, nel tratto tra la Croce di Mare e Vaccarella. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 e ha coinvolto una Peugeot 206 guidata da un giovane di 23 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe subito un guasto meccanico che ha causato l’innesco delle fiamme mentre era in marcia. Il conducente, che aveva da poco concluso il turno di lavoro in un ristorante della zona, ha perso il controllo del mezzo finendo contro le aiuole spartitraffico, senza però determinare conseguenze per altri automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, che hanno rapidamente circoscritto e spento l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia mamertina hanno svolto i rilievi e gestito la circolazione stradale.

Il conducente non ha riportato ferite ma solo un forte spavento. La viabilità, temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è stata ripristinata dopo la rimozione della vettura. Alcuni residenti e passanti hanno assistito all’accaduto. Sono in corso verifiche tecniche per determinare con precisione le cause del guasto che ha generato l’incendio.

